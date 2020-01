Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più al primo mattino sull’Appennino.

Nebbie e/o foschie dense sulle aree di bassa pianura, in graduale attenuazione nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in lieve aumento comprese tra 1 e 5 gradi, con deboli gelate nelle aree rurali; massime intorno a 7/8 gradi. Venti: deboli in prevalenza nord-occidentali, con possibili rinforzi su costa e mare. Mare: poco mosso sotto costa, tendente a divenire mosso al largo.

(Arpae)