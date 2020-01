Potature e lavori sulle strade: dal 15 al 24 gennaio a Fiorano chiusura totale di via Viazza I° Tronco

La prossima settimana sono in programma diversi interventi di manutenzione del verde nel territorio del Comune di Fiorano Modenese, comprese potature ed abbattimenti, là dove si renda necessario per malattia o pericolosità, dopo le verifiche tecniche necessarie. Per ogni albero abbattuto si procederà a nuove piantumazioni.

Dal 13 al 18 gennaio si interverrà in via Ghiarola Vecchia, con l’eliminazione di una siepe, che renderà necessario un restringimento stradale e l’eventuale istituzione di un senso unico alternato. Dal 20 gennaio al 25 gennaio si procederà a potature in Circondariale San Giovanni e in via della Resistenza. Anche in questo caso ci sarà un restringimento di carreggiata.

Da mercoledì 15 gennaio a venerdì 24 gennaio per lavori di potenziamento del deflusso delle acque, verrà chiusa via Viazza I Tronco all’altezza della ditta Style

I percorsi alternativi sono: da via Giardini verso via Viazza I Tronco (direzione est – ovest): via Giardini, via Monte Grappa, via del Canaletto, via Viazza I Tronco verso via Quattro Passi e via Pedemontana; da via Viazza I Tronco verso via Giardini (direzione ovest – est): via Viazza I Tronco, via del Canaletto, via Monte Grappa, via Giardini. Saranno presenti presegnalazioni di deviazioni nei vari punti interessati; inoltre la segnalazione di strada chiusa su via Viazza I Tronco altezza di via Monte Rosa, via Viazza I Tronco con via Giardini, via Viazza I Tronco con via del Canaletto.