Marazzi – Scenario: La poesia dell’effetto “pennellato”

Scenario è il nuovo gres 20×20 cm dall’effetto “pennellato” che trae ispirazione dalla storica collezione “I Pennellati” di Marazzi progettata nel 1958 da Venerio Martini, noto pittore, decoratore ed esperto ceramista di origine sassolese.

La stesura del colore sulla superficie riprende quella di un tempo, fatta a mano dalle decoratrici, in cui le imperfezioni rendevano il materiale poetico ed unico.

La collezione presenta due superfici molto diverse ma abbinabili tra loro: una matt, realizzata in 3 colori – bianco, nero e blu – che si presta a rivestire pavimenti e rivestimenti di spazi residenziali e commerciali leggeri; l’altra ultra-lux – in bianco, blu, azzurro, nero e grigio – che riscopre il fascino delle maioliche tipiche delle architetture del sud Italia con uno spesso strato di smalto lucidissimo dal gusto mediterraneo, adatta per la posa a parete.

Scenario presenta anche un interessante corredo decorativo caratterizzato da grafismi, forme geometriche semplici come triangoli e cerchi e ‘pennellate’ tono su tono.