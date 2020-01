Alberto Crepaldi è il nuovo Segretario Generale di Confcommercio modenese

Il consiglio direttivo di Confcommercio ha nominato all’unanimità Alberto Crepaldi Segretario generale dell’Associazione modenese. Classe 1970, laurea in legge, specializzazione in relazioni internazionali, master in gestione e strategia d’impresa, giornalista professionista, Crepaldi vanta nel mondo associativo una esperienza di oltre 15 anni ed ha fatto il suo ingresso nel 2009 in Confcommercio, dove ha ricoperto diversi ruoli: segretario della città capoluogo, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne, portavoce della Presidenza.

“La scelta di Crepaldi – afferma il presidente provinciale Tommaso Leone – va nel segno della specializzazione: abbiamo identificato, all’interno della struttura, il profilo più idoneo a svolgere il ruolo apicale di Confcommercio della provincia di Modena, per il quale servivano competenze politiche, comunicative e organizzative, che in questi anni ho potuto apprezzare in Crepaldi. La spinta propositiva con cui si è sempre connotato potrà ulteriormente essere determinante per le nuove sfide che Confcommercio dovrà affrontare in rappresentanza dei propri Associati”.

“Ringrazio per la fiducia la Presidenza – ha commentato Crepaldi – con la quale ci attende un lavoro importante perché Confcommercio Modena sappia essere interprete efficace dei bisogni delle imprese del nostro territorio e sia interlocutore sempre più credibile delle Amministrazioni e del complesso dei nostri stakeholders”.