Sono giunte segnalazioni dalla zona di Mirandola di malviventi che, spacciandosi per Vigili del Fuoco, entrano nelle case per commettere furti. Cosa che pare accada anche in provincie limitrofe. I Vigili del Fuoco invitano a prestare attenzione a chi chiede denaro, propone acquisti di prodotti o insiste per accedere ad abitazioni private senza motivo. I Vigili del Fuoco sono sempre ben riconoscibili per uniforme e mezzo di servizio.