Cantieri in centro a Modena, CNA: “disagi ridotti al minimo grazie al dialogo con l’Amministrazione”

Tra gli operatori c’era parecchio allarme in merito ai disagi che avrebbero potuto arrecare i cantieri, pubblici e privati, durante il periodo natalizio. Alla fine, a parte qualche episodio, peraltro rapidamente risolto, tutto sembra avere funzionato al meglio: i cantieri non hanno ostacolato le vendite natalizie, salvaguardando il periodo più importante dell’anno per gli operatori del commercio.

“Credo che il confronto con il Comune abbia portato un risultato positivo, determinato dalla capacità di ascolto manifestata dagli assessori competenti e dalla conseguente azione che ha consentito di ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza dei cantieri davanti alle vetrine dei negozi”, ha commentato Omar Baraldi, vicepresidente della CNA del Comune di Modena.

“Ritengo che questo dialogo – conclude Baraldi – possa rappresentare il giusto approccio anche verso gli altri temi che riguardano il futuro del cuore della città, a cominciare dal processo di pedonalizzazione del Centro di Modena”.