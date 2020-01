Maranello: Eventi, c’è il bando per i contributi ai progetti

Un bando per arricchire la proposta culturale e il programma degli eventi sul territorio: con il Bando Eventi, pubblicato nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale offre la possibilità a cittadini, associazioni, comitati e gruppi spontanei di contribuire alla programmazione del 2020.

Il Comune raccoglie e seleziona le proposte di eventi, manifestazioni e spettacoli e altre iniziative quali mostre, conferenze, presentazioni di libri e incontri: i progetti selezionati potranno usufruire di contributi economici o benefici come l’utilizzo gratuito o agevolato degli spazi di proprietà dell’amministrazione. Le domande per partecipare al bando vanno inviate entro il 24 gennaio, info e moduli sono disponibili sul sito Internet del Comune. Le proposte saranno esaminate da una apposita commissione tecnica che stilerà una graduatoria sulla base dei criteri della promozione turistica del territorio, qualità artistica e professionale, tematiche di interesse per la città, inserimento della proposta in una logica di rete e di sistema, promuovendo la realizzazione di eventi nell’ambito di una manifestazione più ampia, valorizzazione delle tradizioni e dell’identità territoriale, capacità di innovazione, originalità e fattibilità della proposta.