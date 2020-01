“Giochi della mente”: nuova mostra alla galleria d’arte moderna J.Cavedoni

Si svolgerà sabato prossimo, 11 gennaio a partire dalle ore 17 presso la Galleria d’Arte Jacopo Cavedoni in via Fenuzzi, l’inaugurazione della mostra bi personale dal titolo “Giochi della mente” con le opere di Damiano Conti Borbone e Giacomo Rossi. Giacomo Rossi è un artista molto conosciuto in città mentre l’ospite Damiano Conti Borbone, giovanissimo classe 1992, è alla sua prima esposizione a Sassuolo dopo aver preso parte a diverse collettive a Milano, Brescia, Torino, Piacenza e Los Angeles. La mostra, che terminerà il prossimo 22 gennaio, sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19; giorno di chiusura lunedì e giovedì.