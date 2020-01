Camionista muore in uno schianto tra mezzi pesanti a Poviglio

Un camionista 41enne ha perso la vita questa mattina intorno alle 11.00, in uno schianto fra due mezzi pesanti avvenuto in via Matteotti, la provinciale che collega Boretto a Poviglio. Uno dei camion, dopo aver sbandato, si è posto di traverso sulla carreggiata, proprio mentre dalla parte opposta arrivava un altro mezzo pesante. Per il conducente di quest’ultimo, Giovanni Lionetti, originario di Pozzuoli e residente a Roteglia di Castellarano, è stato impossibile evitare l’impatto.

Dopo lo schianto un incendio ha interessato le due cabine. Il conducente del primo camion, un ghanese di 52enne residente nel bresciano, è rimasto ferito e condotto all’ospedale di Guastalla in codice 2 (media gravità), mentre per il secondo autista non c’è stato nulla da fare, bloccato nella cabina avvolta dalle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco di Guastalla, i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi di legge. Disagi alla circolazione stradale.