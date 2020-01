Cogeneratore a fuoco a Monterenzio, incendio estinto dai Vigili del fuoco

Questa mattina intorno alle 9.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sillaro nel comune di Monterenzio per un incendio che ha avuto origine all’interno di un locale tecnico dove ha sede un cogeneratore che produce contemporaneamente energia elettrica e calore.

I Vigili del Fuoco hanno dapprima chiuso le valvole di intercettazione del gas metano che alimenta la centrale e distaccato il sezionatore di energia elettrica per procedere all’estinzione dell’incendio in sicurezza. L’intervento, protrattosi per circa due ore, ha viste impegnate due squadre provenienti dai distaccamenti di Imola e Fontanelice.