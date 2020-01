Le sardine si ritrovano nella Bassa modenese

Martedì 7 gennaio alle 19:00 presso Piazza Verdi a Finale Emilia, le sardine si troveranno in piazza per manifestare anche nella Bassa Modenese il proprio dissenso per il fatto che – spiegano gli organizzatori – “Matteo Salvini, si ricordi del nostro territorio, esclusivamente quando deve raccattare i voti per le elezioni di turno, mentre magicamente quando rientra a Roma si scorda di noi”.

“Stanchi di questo modo di fare politica e della macchia d’odio che Salvini si lascia dietro – proseguono le “sardine” della Bassa – ci troviamo insieme per creare una marea di pesci che non abboccano alla macchina elettorale.

Unico requisito: no bandiere di partito, si a tanti pesci stilizzati per colorare la piazza di Finale Emilia che rappresenta tutta la nostra Bassa Modenese”.