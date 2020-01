Un corso per diventare volontari della sicurezza

Il Comune di Castelnuovo Rangone e il Comune di Castelvetro organizzano un corso di formazione gratuito per diventare volontari e volontarie della sicurezza cittadina. L’iniziativa si terrà in Sala delle Mura, via della Conciliazione 1/a, a Castelnuovo Rangone, a partire da lunedì 13 gennaio alle 20 e proseguirà ogni lunedì fino al 10 febbraio.

Già attivo da alcuni anni, il gruppo di volontari e volontarie svolge un importante ruolo di monitoraggio del territorio e supporto all’Amministrazione comunale, operando sulla base delle indicazioni della Polizia locale.

Diventare volontario delle sicurezza significa partecipare ad azioni di prevenzione, attività di informazione rivolte ai cittadini, di educazione e sicurezza stradale.

I volontari, che nell’esercizio delle loro funzioni sono coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni e verso terzi a carico dell’associazione I.P.E.S., contribuiscono a sviluppare il collegamento fra cittadini, Polizia locale e Servizi sociali, promuovono il servizio civico della cittadinanza e un maggiore rispetto delle regole.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Polizia locale del Comune di Castelnuovo Rangone al numero 059-534894 (lunedì e giovedì dalle 11 alle 13) oppure scrivere al Responsabile del Presidio della Polizia Locale di Castelnuovo Rangone andrea.giovanardi@terredicastelli.mo.it, entro venerdì 10 gennaio 2020.