Sciatrice cade sulla pista, soccorsa e trasportata al maggiore di Bologna per fratture

I Carabinieri sciatori sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 17,30 sulla pista da sci nr. 12 Beccadella sud comune di Sestola in soccorso di una sciatrice nata in Moldavia nel 1998, residente Torino. La donna è caduta accidentalmente mentre sciava riportando la frattura scomposta dell’omero del braccio destro e dolore all’addome ed è stata trasportata in eliambulanza presso l’Ospedale Maggiore di Bologna.