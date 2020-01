Ritorna la Befana dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

Dopo una breve assenza per una serie di “acciacchi” dovuti all’età, ritorna il 6 gennaio la befana dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. Alle 14.30, in via della Canalina, inizierà il tradizionale spettacolo, dedicato ai bambini, quest’anno ispirato a degli insoliti pirati. Lo show prevede scenette varie con animatori che, inevitabilmente, saranno vigili del fuoco liberi dal servizio.

Alla fine dello spettacolo la befana distribuirà ai più piccini le tradizionali calze con i dolciumi. Prima dell’inizio dello spettacolo ci sarà un breve omaggio alla memoria dei tre colleghi deceduti nell’esplosione di Alessandria. Sarà inoltre possibile acquistare un libro intitolato “Grazie Signore che stanotte dormo con la mia nonna”, il cui ricavato, per volontà della scrittrice, sarà devoluto ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

Il ricavo del punti di ristoro sarà invece devoluto all’associazione Curare Onlus a sostegno del progetto MIRE. L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 14.00