Precipita con l’auto nel fiume Santerno. Muore cacciatore

Ieri sera alle ore 22:40 in Località Ca’ Maggiore nel comune di Firenzuola, un uomo residente a Imola nel rientro dalla battuta di caccia ha perso il controllo del suo fuoristrada ed è precipitato per circa 25 metri per poi finire nel fiume Santerno. L’uomo è deceduto in seguito all’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare parecchie ore viste la complessità dell’intervento. Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Firenzuola. L’intervento è terminato 2:30.