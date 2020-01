Nuvoloso per nubi alte e stratificate con addensamenti sui rilievi dove nel pomeriggio-sera non si escludono deboli e locali precipitazioni. Altezza dello zero termico oltre i 2000 metri.

Temperature: minime quasi stazionarie, comprese tra 0 e 3 gradi, inferiori nelle aree di aperta campagna dove si potranno avere deboli gelate. Massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 8 e 10 gradi.

Venti: deboli da sud-ovest sui rilievi, nord-occidentali in pianura.

Mare: quasi calmo.