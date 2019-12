Servizi di sicurezza per il concerto di Capodanno a Reggio

Servizi di sicurezza pubblica sono stati predisposti per il previsto concerto di capodanno di Nina Zilli.

Sono stati potenziati gli uomini delle Forze dell’Ordine per assicurare che tutti i festeggiamenti per il nuovo anno, vengano celebrati in sicurezza nell’intero perimetro del centro cittadino.

Per i servizi di vigilanza nella città, vi saranno 4 equipaggi composti dalla Polizia di Stato e della Polizia Municipale, che in forma appiedata e congiunta, saranno presenti nel cuore del centro della città.

Per il concerto di Capodanno saranno in campo: 1 Funzionario della Polizia di Stato, in qualità di Dirigente dell’intero servizio di sicurezza; 18 agenti della polizia di Stato in tenuta da Ordine Pubblico; 5 Militari dell’Arma dei Carabinieri; 1 Operatore della Polizia Scientifica.

Il Comando della Polizia Municipale ha posto a disposizione della Questura, 20 uomini potenziando così il dispositivo già previsto.

Il Questore visti i recenti accadimenti che hanno interessato l’area di svolgimento del concerto, ha implementato ancora di più l’apparato di sicurezza impiegando uomini in borghese della Squadra Mobile e della DIGOS che seguiranno pertanto tutte le fasi del concerto anche dall’alto mediante un sito appositamente allestito per controllare la movimentazione di persone segnalate come sospette.

Anche sul fronte dei controlli amministrativi la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura sarà presente con personale in borghese che effettuerà controlli agli esercizi commerciali che vendono artifizi pirotecnici e verso tutti coloro che presidieranno l’intera area dove vige il divieto di accensione di fuochi d’artificio emesso dall’Autorità Comunale per l’occasione.

Il comune di Reggio Emilia per l’organizzazione del concerto ha pianificato un ulteriore aliquota di addetti alla sicurezza dell’evento pari a 29 unità.