Il servizio bus per la Notte di San Silvestro a Bologna

A Bologna, in concomitanza con i festeggiamenti per il Capodanno, a partire dalle ore 21 di martedì 31 dicembre, i bus in servizio effettueranno i percorsi attivi nei T Days.

Inoltre, nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio alcune delle principali linee urbane di bus (11, 13, 14, 19, 20, 27) prolungheranno il servizio oltre l’orario consueto, effettuando corse supplementari dal centro in direzione periferia fino alle ore 2 circa:

11A direzione Bertalia, con la deviazione festiva per via della Beverara; inoltre, le due corse aggiuntive serviranno anche il capolinea Noce in sostituzione della linea 29S;

11B direzione Ponticella;

13 (est) direzione San Ruffillo via Pavese;

13 (ovest) direzione Borgo Panigale v. Normandia;

14A direzione Due Madonne;

14 direzione Barca; le corse aggiuntive prolungheranno il percorso oltre piazza Giovanni XXIII per raggiungere la zona Filanda (via Lorenzetti e via Vitale da Bologna) in sostituzione della linea 21;

19 direzione San Lazzaro v. Kennedy;

19 direzione Casteldebole;

20 direzione Pilastro;

20 direzione Casalecchio v. Marconi;

27A direzione Piazzale Atleti Azzurri;

27A direzione Corticella v. Byron;

Effettueranno servizio per tutta la notte, con corse ogni ora secondo i consueti orari, i collegamenti notturni dal centro:

14N per Massarenti – Larga – Roveri;

20N per Pilastro zona Caab – San Sisto;

25N per Casaralta – Dozza.

Saranno attive anche le linee notturne 61 e 62 con i normali orari di programmazione; le corse saranno effettuate con bus snodati a maggiore capacità di carico.

Tutti gli orari in vigore la notte di Capodanno sono consultabili sul sito di Tper, alla pagina www.tper.it/capodanno2020 , oppure nella sezione “Percorsi e orari” (www.tper.it/o) selezionando la linea d’interesse e la data 31 dicembre.