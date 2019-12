Conclusi quattro importanti interventi di manutenzione sul territorio formiginese

Si sono conclusi nei giorni scorsi quattro significativi interventi di manutenzione sul territorio. Completati i lavori di riqualificazione del parcheggio su Via Giardini “ex Tina Henssler” a servizio del centro storico: nuova pavimentazione, nuova segnaletica, nuovo sistema di accessi, nuovi impianti elettrici e fognari nel sottosuolo, illuminazione LED a risparmio energetico su 795 metri quadri di area e circa 50mila euro di importo dei lavori.

Al Castello invece sono concluse le opere di riqualificazione del selciato di ingresso. Ora la pavimentazione interna non solo è esteticamente coordinata con la piazza, ma è più accessibile alle persone con difficoltà motoria e agli sposi che scelgono per le nozze la cornice del Castello di piazza Calcagnini, grazie a ciottoli più livellati: si tratta di ciottoli di fiume tagliati, levigati e posati artigianalmente per consentire libera accessibilità alle carrozzine e alle persone con difficoltà motorie, pur mantenendo il fascino della pietra naturale ed autoctona.

Invece, grazie ai fondi della Regione Emilia Romagna con cui il Comune di Formigine nei mesi scorsi aveva sottoscritto un accordo di programma sulla sicurezza, come richiesto dai cittadini in varie occasioni, è stata realizzata una nuova illuminazione pubblica sulla pista ciclabile che da via Stradella (zona villaggio orti) si dirige in direzione Ubersetto (fino a via della Fornace), ora fruibile in maggiore sicurezza da chi predilige muoversi in bicicletta, grazie all’installazione di 22 nuovi pali di illuminazione.

Sempre grazie ai fondi dell’accordo di programma per la sicurezza sono state installate cinque nuove telecamere al nido Momo di via Monzani a Casinalbo: sul parcheggio antistante (dove ci sono stati episodi di furti sulle auto in sosta), due nel parco prospiciente, una nel parcheggio posteriore, una nel vialetto di accesso alla struttura. Anche questi nuovi “occhi elettronici” sono collegati online alla centrale operativa di videosorveglianza attiva presso la sede della Polizia Locale di Formigine.