Botti capodanno, Severi (FI): “L’assenza di ordinanza sia accompagnata da più controlli. Auspicio di una festa senza botti e tanta luce”

“La decisione motivata del Sindaco di Sassuolo di non emanare alcuna ordinanza specifica sui botti di capodanno, deve essere accompagnata da un’attività capillare e pervasiva, anche sul fronte della prevenzione, da parte del Comune. Per aumentare e diffondere la consapevolezza dei rischi diretti per persone e cose; un livello di consapevolezza che potrebbe calare di fronte alla mancata emissione di una ordinanza specifica.

Non si può rischiare che l’assenza di un ordinanza, seppur ridondante rispetto a leggi e regolamenti già in vigore e validi a capodanno come nel resto dell’anno, sia percepita dalla popolazione anche come un assenza del problema o un ridimensionamento del problema stesso a normale amministrazione. Perché sappiamo che non è così, e perché sappiamo quanto il 31 dicembre questo problema possa trasformarsi in vera e propria emergenza, oltre che di disagio, per migliaia di persone, soprattutto anziani, e per i loro animali. Per questo il nostro auspicio è quello di controlli, anche e soprattutto nelle ore antecedenti al capodanno, ma, su tutto, quello di un capodanno senza botti e con tante luci”

Claudia Severi – Consigliere comunale Forza Italia Sassuolo