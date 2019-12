Grazie al contributo di Banco BPM, in arrivo 2mila borracce per i bambini di Castelfranco

Il 2020 si aprirà con un’importante novità per i bambini di Castelfranco Emilia. Grazie al contributo di Banco BPM, gli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio riceveranno 2mila borracce in alluminio in sostituzione delle bottigliette in plastica. Il Comune, infatti, ha deciso di aderire al “Plastic Free Challenge”, promosso dal Ministro dell’Ambiente Generale Sergio Costa, attraverso questa iniziativa resa possibile grazie anche alla sponsorizzazione di Banco BPM che ha finanziato il progetto. A gennaio la consegna ufficiale nelle scuole.