“Gianni e il gigante” domenica al Piccolo Teatro in Piazza di S. Ilario D’Enza

Domenica 29 dicembre alle 16:30 al Piccolo Teatro in Piazza di S.Ilario d’Enza, Teatro delle Briciole / Solares Fondazione delle Arti porta in scena “Gianni e il gigante”, ideazione e regia Emanuela Dall’Aglio; costumi e oggetti di scena Emanuela Dall’Aglio con la collaborazione di Andrea Bovaia, Veronica Pastorino, Paolo Romanini. Musiche e suoni Mirto Baliani; ideazione luci Emiliano Curà; voce dei giganti Daniele Bonaiuti.

Protagonista è un bambino che sfida il gigante mangia-bambini in una gara tra forza e astuzia che appartiene ad una delle strutture generative della fiaba orale.

Un mattino, orgoglioso della sua destrezza nell’uccidere sette mosche in un colpo, Gianni decide di prendersi un meritato giorno di vacanza, ma sulla strada di casa incontra un gigante. Comincia così una serie di avventure in cui il bambino sfiderà il temibile avversario con prove di scaltrezza che gli consentiranno di tornare vittorioso. Il tema del gigante, radicato nei racconti della tradizione orale di varie culture, è reinventato qui nella figura di un antagonista smisurato, nutrito di un moderno immaginario figurativo: bestione grottesco che evoca riti e miti ancestrali, ma anche umoristicamente descritto in una sua bizzarra individualità.

La fusione tra fiaba classica e moderna interpretazione visiva riflette la misteriosa universalità della fiaba antica, anche grazie a una minuziosa partitura vocale e musicale.

Ingresso unico € 5

Info: 3289071004 – info@teatrolattesa.it