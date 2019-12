Concerto di Capodanno al De André di Casalgrande

Mercoledì 1 gennaio 2020, alle 17.00, al Teatro De André di Casalgrande “Aubade: operetta e dintorni”. Soprano Tania Bussi, violino Paolo Mora, pianoforte Milo Martani. Il trio propone un concerto di capodanno in gran parte dedicato al celebre violinista e compositore Virgilio Ranzato.

a sua fama oggi è legata alle operette (Il paese dei campanelli e Cin Ci Là per citarne alcune), ma all’epoca era un riconosciuto virtuoso del violino: ha scritto per il suo strumento decine di brani con l’accompagnamento del pianoforte, piccole miniature che ci restituiscono con leggerezza e buon gusto il mondo musicale degli anni ‘20 e ‘30 del Novecento.

Stessa epoca ma altri esiti per Giacomo Puccini: quando nel 1917 gli venne commissionata un’operetta, il compositore lucchese dapprima accettò ma poi cambiò idea e finì per trasformare “La Rondine” in un’opera vera e propria.

Ingresso unico 12€

Info e prenotazioni 0522/1880040 – 3342555352