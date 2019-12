Bologna, fa esplodere ordigno artigianale e la deflagrazione fa cadere un ciclista

Ha fatto esplodere un ordigno artigianale in mezzo alla strada e la deflagrazione ha scaraventato a terra un ciclista che stava passando in quel momento. Il fatto è successo ieri pomeriggio intorno alle 17.00 a Bologna in via Malvasia e l’autore del gesto, rintracciato e denunciato dalla Polizia, è un 34enne tedesco, residente in città in zona Lame. Bloccato dopo un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di altre sette “cipolle”, oggetti non di libera vendita e con un potere esplodente simile alle bombe carta, tutte sequestrate e affidate agli artificieri della Questura per ulteriori accertamenti.