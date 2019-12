Il Volley Scandiano regala borracce ai suoi tesserati

L’impegno per una sostenibilità che passi anche attraverso l’educazione, lo sport come veicolo per raggiungere le nuove generazioni, un regalo bello, utile e significativo. Con questi obiettivi, il Volley Scandiano, società che conta oltre 220 tesserati distribuiti in quasi tutte le fasce di età, ha regalato a tutti gli atleti iscritti una borraccia da usare durante gli allenamenti, le partite o a casa.

Una borraccia di acciaio, disponibile in due formati (da 500 e da 750 ml) griffata con il logo

della società che diventerà segno distintivo di appartenenza ai colori rossoblu oltre che

contenitore per acqua e integratori utile allo svolgimento dell’attività sp ortiva.

“Un’idea ha spiegato il dirigente Mauro Severi che abbiamo maturato per dare un segnale

e sensibilizzare i giovani all’abbandono della plastica, materiale di cui dovremo sempre più

abituarci a fare a meno. In questo modo riteniamo anche di aver scelto un regalo diverso dal solito, utile e molto apprezzato dai nostri tesserati”.

La distribuzione delle borracce ha infatti avuto luogo nei giorni scorsi durante la cena di

Natale a cui hanno partecipato tutti gli atleti del Volley Scandiano.

Il Volley Scandiano è una società che impegna persone dai 7 agli oltre 50 anni, vanta tre

squadre di categoria femminili e una di categoria maschile, oltre a moltissime compagini

giovanili. Si tratta di una delle realtà st oriche dello sport scandianese, attiva dai primi anni

80.