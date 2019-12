Fermato alla vigilia di Natale con la droga pronta allo spaccio: denunciato a Gualtieri

Si trovava libero dal servizio quando, nei pressi di via Ponte delle Portine della frazione Santa Vittoria a Gualtieri, ha notato uno strano movimento tra uno sconosciuto e un giovane conosciuto al militare come assuntore di sostanze stupefacenti. Ha quindi richiesto l’intervento dei colleghi della locale stazione, che sono subito intervenuti sul posto. Alla vista della pattuglia lo sconosciuto ha cercato di allontanarsi, quasi volesse evitare i controlli. Una condotta sospetta che, congiunta al nervosismo che trapelava dal suo volto all’atto dell’identificazione, ha indotto i carabinieri di Gualtieri ad approfondire i controlli. I militari non si sono sbagliati: l’uomo è stato trovato in possesso di una trentina di grammi d hascisc.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze, stupefacenti i carabinieri della stazione di Gualtieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 40enne disoccupato nordafricano a cui hanno sequestrato 30 grammi di hascisc. Denuncia quella operata a carico del 40enne su cui ora si stanno concentrando le attenzioni investigative dei carabinieri di Sant’Ilario d’Enza che intendono ricostruire l’eventuale giro del malaffare messo in piedi dall’uomo.