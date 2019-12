Al Duse di Bologna ‘Bollicine’, concerto di fine anno dell’orchestra Senzaspine

Come da tradizione, domani 27 dicembre (alle 21) e sabato 28 dicembre (ore 16 e ore 21), al Teatro Duse di Bologna torna ‘Bollicine’, il frizzante concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine, diretta da Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi. L’orchestra, con la voce del soprano Eva Macaggi, eseguirà i più celebri del repertorio viennese fino ai grandi classici della tradizione dell’opera italiana.

In programma pagine come la Sinfonia della Luisa Miller di Giuseppe Verdi, l’aria È strano! È strano! da La Traviata, la Sinfonia da I Vespri siciliani, i preludi dall’atto I e II di Un ballo in maschera e alcune delle più amate melodie di Johann Strauss, tra cui l’Ouverture dal Die Fledermaus, Kaiser-Walzer, Maskenball-Quadrille, Frühlingsstimmen, Unter Donner und Blitz e l’immancabile Sul bel Danubio blu.

Tra giri di valzer, polke e quadriglie, non mancherà il coinvolgimento del pubblico che verrà chiamato a cantare assieme all’Orchestra e il consueto brindisi finale che quest’anno verrà offerto dall’azienda agricola Benotto Luigino.

Dopo Bollicine, che sarà replicato per la prima volta al Teatro Michelangelo di Modena il 29 dicembre (ore 21), la Stagione dell’Orchestra Senzaspine prosegue il 17, 18 e 19 febbraio sempre al Teatro Duse con FilMusic, l’appuntamento dedicato alle colonne sonore più celebri delle pellicole cinematografiche.

Biglietti (do 5 a 20 euro): Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it | Vivaticket. Mercato Sonato – Via Tartini, 3 Bologna | 051 0561559 | info@senzaspine.com . Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e mercoledì dalle 16 alle 19.