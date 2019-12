Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 25 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutto il territorio regionale. Temperature: senza variazioni di rilievo, su valori molto al di sopra della norma climatologica. Minime generalmente comprese tra 5°C e 7°C nei capoluoghi, qualche grado in meno sulle aree di bassa pianura; massime attorno a 12/13°C su Ravennate e Ferrarese, 13/15°C sulle restanti aree pianeggianti. Venti: in prevalenza deboli occidentali con possibili rinforzi su rilievi, costa e mare.Mare: inizialmente poco mosso sotto costa, mosso al largo.