Premiati in sala del Consiglio i 9 bambini che hanno ripulito Borzano

Stanchi della maleducazione degli adulti e di vedere cartacce e bottigliette gettate a terra, 9 bambini si sono rimboccati le maniche e, con l’aiuto delle loro famiglie, hanno dedicato due giorni alla pulizia del paese in cui vivono. Tutto ciò è avvenuto in agosto. Lunedì 23 dicembre il gruppo di giovanissimi, accompagnato dai genitori, è stato accolto in sala del Consiglio comunale dal sindaco di Albinea Nico Giberti.

“La vostra sensibilità ambientale deve essere un esempio per tutti – ha detto loro il primo cittadino – specialmente per quegli adulti che troppo spesso se ne fregano del bene comune e gettano oggetti a terra inquinando il pianeta. Grazie a voi quindi, e alle vostre famiglie che vi hanno trasmesso la sensibilità per l’ambiente e l’amore per il luogo in cui vivete”.

Il sindaco ha poi consegnato ai bambini un “Certificato di buon esempio” recante la scritta “Il Comune di Albinea vi ringrazia per l’impegno profuso nella difesa e nella tutela del territorio”, oltre a una t-shirt del Pedibus disegnata dai bambini delle scuole elementari di Albinea.