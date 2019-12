Si sente male davanti alla discoteca, grave una giovane 25enne

E’ ricoverata in serie condizioni all’Ospedale di Baggiovara una giovane 25enne che, domenica intorno alle 3.30, ha accusato un malore mentre si trovava con alcuni amici davanti ad una discoteca di via Atene a Sassuolo.

Pare che la ragazza stesse raggiungendo il locale dopo aver cenato in compagnia di amici, quando è caduta a terra priva di conoscenza. Immediati i soccorsi: la giovane è stata trasportata all’Ospedale di Sassuolo, quindi alla Neuro rianimazione del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un aneurisma.