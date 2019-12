Capitani (PD) su forestazione urbana

Con l’approvazione dell’Odg presentato dal gruppo del PD, il Comune si impegna ad individuare per gli anni a venire degli spazi sul territorio cittadino per effettuare operazioni di forestazione urbana, ovvero l’aumento della superficie verde in punti della città con particolare riferimento ai punti più critici in termini di drenaggio del terreno, zone di calore e, più in generale, di fruibilità e di benessere dei cittadini.

Oltre a rispondere alle necessità di riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, questo approccio alla nuova urbanizzazione vuole mettere in campo la nostra idea di persone al centro della città, tenendo conto delle grandi e difficili sfide che un territorio come il nostro si ritrova ad affrontare a livello ambientale.

Affermiamo inoltre la necessità di coinvolgere in questa progettazione tutti gli attori interessati, sia in sede di progettazione che di finanziamento, come privati e imprese, avendo cura di istituire un vero approccio partecipato alle questioni cittadine in ambito di pensiero degli spazi cittadini e delle tante piccole azioni che vanno in direzione del contrasto e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Ringraziamo le forze di maggioranza, in particolare il Consigliere Capezzera che si è reso per essa intermediario, per l’ascolto e la disponibilità nel discutere i temi dell’Odg, accettando la visione di fondo da noi proposta, presentando elementi migliorativi tramite emendamento.

È una grande responsabilità assunta per questi e gli anni a venire e noi, come forze di minoranza, vigileremo sull’effettiva messa in opera di tale progetto, che non può e non deve trasformarsi in un semplice spot promozionale.