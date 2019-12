Volley, la Green Warriors ospita Olbia nella 13esima giornata

Partita dal sapore natalizio per la Green Warriors Sassuolo, che domenica sarà impegnata tra le mura amiche del Palapaganelli nel match valido per la tredicesima giornata di campionato: Picnerato e compagne riceveranno la Geovillage Volley Olbia, con inizio gara come di consueto alle 17.

Le neroverdi, sempre seste in classifica generale con 13 punti, sono reduci dalla sconfitta al tie break in casa Soverato: una sconfitta non troppo amara per le ragazze di coach Barbolini, maturata contro una delle big del girone, al termine di un match particolarmente equilibrato e – soprattutto – dopo essere andata sotto 2-0. Contro Soverato, le neroverdi hanno dato prova di grande carattere, tirando fuori quella cattiveria agonista che forse mancava nelle prime uscite stagionali. Inoltre, grazie alle contemporanee sconfitte di Club Italia e Martignacco, il punto conquistato in Calabria ha consentito alle ragazze di coach Barbolini di avvicinarsi al quinto posto in classifica generale – l’ultimo valido per l’accesso alla Poule Promozione – ora distante quattro punti soltanto. Per le neroverdi sarà quindi fondamentale uscire bene dai prossimi tre match, in programma il 22 (Olbia), il 26 (Montale) ed il 29 (in trasferta contro Talmassons).

Passando alla partita di domenica, dall’altra parte della rete ci sarà Olbia, reduce dalla vittoria interna contro Martignacco: le sarde occupano al momento il settimo posto in classifica generale con punti, in condominio con Talmassons, Montale e Cutrofiano.

La partita, che sarà diretta dalla coppia arbitrale formata da Alberto dell’Orso e Lorenzo Mattei, sarà trasmessa in diretta streaming sul Canale Youtube “Volley Academy Sassuolo”.