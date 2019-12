Torna la ChocolateRun: a Casalgrande la Befana arriva… di corsa

Lunedì 6 gennaio alle ore 10 il gruppo sportivo Virtus, con il patrocinio del Comune di Casalgrande e in collaborazione con Pro Loco, Ema, Gruppo Alpini Casalgrande e Avis, organizza la decima edizione della “Chocolate Run”. Due saranno le gare, una non competitiva (di 1, 3, 6 e 9 km) e una competitiva (di 9 km).

In occasione della gara vi sarà un motivo in più per conoscere questa pratica sportiva anche da parte degli studenti di Casalgrande, che potranno iscriversi e far vincere premi alla propria scuola. L’iscrizione ha un costo di soli 2 euro fino a 15 minuti dal via e per le scuole è possibile l’iscrizione anticipata.

In caso di annullamento della manifestazione i fondi raccolti saranno distribuiti in base alle pre-iscrizioni ricevute e a tutti i concorrenti saranno consegnati i premi di partecipazione previsti. Inoltre saranno premiate le prime dieci scuole classificate per ordine di partecipanti, anche esterne al comune di Casalgrande, con trofeo ricordo della manifestazione.

Per quanto riguarda invece la competizione, le iscrizioni si ricevono entro sabato 4 gennaio all’indirizzo www.runningblog.it, via e-mail a iscrizioni@runningblog.it, telefonicamente ai numeri 347 1499306 – 339 8517702 e 348 9227432. La quota di partecipazione è di 8 euro. Sarà anche possibile iscriversi al costo di 12 euro il giorno stesso della manifestazione, purché entro le ore 9.30 (ora del ritrovo in P.zza Martiri della Libertà).

Verranno premiati i primi cinque uomini e le prime cinque donne verrà anche consegnato un premio tecnico offerto da Free Run mentre tutti riceveranno un riconoscimento di partecipazione e verranno premiate le società con un minimo di dieci atleti iscritti. Previsti due punti di ristoro per tutti: uno a metà del percorso e l’altro all’arrivo. Il servizio di assistenza sarà garantito da EMA – Emilia Ambulanze di Casalgrande.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alle scuole partecipanti del comune di Casalgrande. Nella scorsa edizione hanno corso oltre 2300 persone, di cui oltre 1500 alunni, e alle scuole sono stati distribuiti 4.200 euro in danaro e buoni acquisto.

Quest’anno è prevista la partecipazione dei volontari del GAST associazione che dal 2008 organizza attività motorie e sportive rivolte a persone diversamente abili ed aiuta ad acquisire competenze attraverso un percorso di successo.

Volontari che come dicono lo “Passo dopo passo” aiuteranno i bambini che non riescono a correre a vivere la mattinata di festa insieme.

Per tutta la mattina, inoltre, sarà presente la Befana!!!