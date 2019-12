Mirandola, il Comune dona ai dipendenti borracce d’acciaio per promuovere stili di vita sostenibili

Il periodo natalizio come opportunità, per fare un regalo a tutti dipendenti ed insieme un regalo all’ambiente. Questa mattina infatti, l’Amministrazione comunale di Mirandola unitamente ad Aimag in occasione del tradizionale scambio degli auguri coi dipendenti dell’ente, ha donato loro una borraccia d’acciaio (ma anche altro materiale, come i porta mozziconi portatili). Al fine, di sensibilizzarli per la salvaguardia dell’ambiente, ma anche e soprattutto sostituire o limitare al massimo la cultura dell’uso delle bottigliette in plastica usa e getta. Pure però, per incentivarli al consumo della cosiddetta “acqua del sindaco”, ovvero l’acqua potabile. Così da perseguire quelli che sono gli obiettivi stabiliti dell’agenda 2030, anche in ufficio.

Alla consegna erano presenti il sindaco di Mirandola Alberto Greco i membri della giunta la Presidente di AIMAG, Monica Borghi e il Direttore di AIMAG Davide De Battisti venuti per l’occasione.

La consegna delle borracce è stato il momento per focalizzare l’attenzione sul 2020, anno di svolta storica per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico. Ci si è appellato all’impegno di tutti per fare concretamente qualcosa e il più in fretta possibile per cercare di salvare il nostro mondo, attraverso scelte e decisioni anche nette, tese a contrastare quanto sta accadendo. Intervenire o meglio sensibilizzare, facendo qualsiasi cosa utile a minimizzare il consumo di plastica – uno dei fattori primari di inquinamento – non solo è importante ma fondamentale. Come nelle scuole, dove fra i banchi la sostenibilità riveste un ruolo primario e la riduzione delle bottigliette di plastica a favore delle borracce di acciaio perché più igieniche e riutilizzabili, è un processo che si è già messo in moto.

Ragione questa strettamente correlata ad un incentivo dell’uso dell’acqua pubblica o anche nota come “acqua del sindaco”, perché economicamente più vantaggiosa ed alla portata di molti anche negli ambiti lavorativi. Evitando così di ricorrere alla plastica.

L’amministrazione pertanto la ritiene una scelta doverosa e consapevole, l’adozione di borracce d’acciaio al posto delle obsolete bottigliette all’interno della “Macchina comunale”. Per promuovere il messaggio contro la plastica monouso in modo da incentivare comportamenti sostenibili contro gli sprechi idrici e contro l’inquinamento.

La consegna delle borracce di acciaio fa il paio con un’altra scelta adottata solo qualche giorno fa cioè la sostituzione nelle macchinette del caffè dei tradizionali bicchieri e palette giracaffè in plastica con contenitori di cartone e palette in legno.