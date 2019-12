Al teatro comunale di Marzabotto due spettacoli natalizi per i più piccoli

Si chiama “Chi sono io, Babbo Natale?” lo spettacolo che la compagnia Ambaradan di Bologna terrà sabato 21 dicembre a Marzabotto nel teatro comunale, alle 16,30.

Si tratta di uno spettacolo comico rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni che ha per tema ovviamente il Natale, l’amore e la generosità. Scritto e diretto da Martina Pizziconi, vede l’autrice anche interpretare un’elfa insieme Emanuele Truffa nel ruolo di Babbo Natale. La protagonista, con l’aiuto dei bambini presenti, deve risolvere un serio problema: Babbo Natale ha perso la memoria. Gli succede quando incappa in qualcuno che non crede in lui: per questo evita di incontrare i bambini e porta i regali di notte, quando tutti dormono! L’elfa ha trasgredito questa regola e ora Babbo Natale è convinto di essere Nicola il muratore, deciso a partire per una bella vacanza al mare. Sarà solo l’amore dell’elfa e una commovente letterina e riportare la storia verso l’atteso lieto fine. Lo spettacolo dura circa cinquanta minuti.

Il teatro di Marzabotto ospiterà poi il 6 gennaio alle 17 lo spettacolo “Cuore tenero di marionetta, un aiutante per la Befana”, sempre a cura della stessa compagnia. L’ingresso è gratutito.