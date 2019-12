Nadèl a Bulaggna: un Natale di solidarietà

Natale simbolo di Solidarietà. Natale simbolo di tradizione. Natale momento di fraternità tra tutte le persone, lontane e vicine. Si rifà a questi principi, a questi valori anche questa edizione del Nadèl a Bulaggna, l’iniziativa che si terrà sabato 21 dicembre 2019 in via Caprerie, angolo via Drapperie, di Bologna a partire dalle ore 11.00.

Organizzata da Confesercenti Bologna, assieme agli Apostoli della Tagliatella e da Fipac Bologna, l’iniziativa si tiene di fronte all’Antica Salsamenteria Tamburini. Il programma messo in campo anche per questa edizione di Nadèl a Bulaggna prevede l’esibizione di Fausto Carpani e i so Amigh, Marco Marcheselli ed il Trio Passatelli, con musica popolare bolognese.

Alle ore 12 ci sarà una degustazione di tagliatelle al ragù, a cura dell’Antica Salsamenteria

Tamburini e di Vin Brulè a cura della Azienda Agricola Tizzano.

Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.