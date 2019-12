Consiglio comunale di Bologna: approvato il Bilancio 2020. Le votazioni di delibere e ordini del giorno

È stato approvato oggi dal Consiglio comunale il Bilancio 2020 del Comune di Bologna.

Queste le votazioni delle delibere relative al Bilancio e degli ordini del giorno collegati.

Approvazione di modifiche al Regolamento in materia di tassa rifiuti Tari

La delibera è stata approvata con la seguente votazione: 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 6 voti contrari (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), 5 astenuti (Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto). L’immediata esecutività della delibera è stata approvata con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto) e 7 voti contrari (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia).

È stato inoltre approvato un ordine del giorno collegato alla delibera per favorire l’inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio nelle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’ordine del giorno, presentato dal consigliere Francesco Errani (Partito Democratico) è stato approvato con 28 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto) e 4 astenuti (Lega nord, Fratelli d’Italia).

Approvazione delle aliquote Tasi per il triennio 2020-2022

La delibera è stata approvata con la seguente votazione: 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto) e 7 voti contrari (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia). Con la medesima votazione è stata approvata anche l’immediata esecutività della delibera.

Regolamentazione delle aliquote Iuc e Imu per il triennio 2020-2022

La delibera è stata approvata con la seguente votazione: 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 7 voti contrari (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), 5 astenuti (Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto). Con la medesima votazione è stata approvata anche l’immediata esecutività della delibera.

Approvazione di modifica al Regolamento sulla collocazione delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari per aggiornamenti vari

La delibera è stata approvata con la seguente votazione: 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 9 voti contrari (Movimento 5 Stelle, Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), 3 astenuti (Coalizione civica, Gruppo misto). Con la medesima votazione è stata approvata anche l’immediata esecutività della delibera.

Approvazione di modifiche al Regolamento in materia di Cosap

La delibera è stata approvata con 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 12 voti contrari (Movimento 5 Stelle, Lega nord, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto, Fratelli d’Italia). Con la medesima votazione è stata approvata anche l’immediata esecutività della delibera.

Determinazione delle aree da destinare a residenza, ad attività produttive e terziario e relativi corrispettivi di cessione per l’anno 2020

La delibera è stata approvata con la seguente votazione: 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 7 voti contrari (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), 5 astenuti (Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto).

Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo al patrimonio immobiliare comunale per l’anno 2020

La delibera è stata approvata con 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 12 voti contrari (Movimento 5 Stelle, Lega nord, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto, Fratelli d’Italia).

Definizione per l’esercizio 2020 della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale del Comune di Bologna finanziata da tariffe o contribuzioni o da entrate specificamente destinate

La delibera è stata approvata con la seguente votazione: 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 7 voti contrari (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), 5 astenuti (Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto). Con la medesima votazione è stata approvata anche l’immediata esecutività della delibera.

Documento Unico di Programmazione 2020-2022. Sezione strategica e sezione operativa

La delibera è stata approvata con 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune), 12 voti contrari (Movimento 5 Stelle, Lega nord, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto, Fratelli d’Italia). Con la medesima votazione è stata approvata anche l’immediata esecutività della delibera.

Sono stati inoltre approvati 12 ordini del giorno collegati alla delibera: 7 presentati da consiglieri del Partito Democratico, uno da consiglieri del gruppo Lega nord, 3 dai consiglieri di Insieme Bologna e uno congiuntamente da alcuni consiglieri dei gruppi Partito Democratico, Lega nord, Insieme Bologna.

Di seguito i 7 ordini del giorno di maggioranza approvati. Tre ordini del giorno, presentati dal consigliere Andrea Colombo riguardano: il primo, approvato con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto), 5 voti contrari (Lega nord, Fratelli d’Italia) e 2 astenuti (Insieme Bologna), la sperimentazione di percorsi casa-scuola a piedi e in bici; il secondo, approvato con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto) e 7 astenuti (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), l’installazione di giochi, arredi innovativi e fontane a raso in parchi e piazze; il terzo, sull’attuazione concreta alla Dichiarazione d’emergenza climatica è stato approvato con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto), 2 voti contrari (Fratelli d’Italia) e 5 astenuti (Lega nord, Insieme Bologna). Due ordini del giorno presentati dalla consigliera Gabriella Montera riguardano: il primo, approvato all’unanimità, l’accessibilità degli spazi pubblici mediante l’adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche; il secondo, approvato con 24 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Coalizione civica, Gruppo misto) e 9 voti astenuti (Movimento 5 Stelle, Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), riguarda le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico rivolte alle persone più vulnerabili. I due ordini del giorno presentati dal consigliere Vinicio Zanetti, approvati all’unanimità, riguardano il primo, l’individuazione di linee di intervento per contrastare la sindrome hikikomori e il secondo, il miglioramento del trasporto pubblico locale.

L’ordine del giorno presentato dalla consigliera Paola Francesca Scarano (Lega nord), approvato all’unanimità, riguarda la promozione del lavoro agile per i dipendenti del Settore staff del Consiglio comunale.

I tre ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare Insieme Bologna riguardano: la realizzazione di barriere antirumore lungo la linea ferroviaria in via Legnani e via Lenin, il secondo la realizzazione di un passaggio pedonale all’ingresso del parco Lunetta Gamberini, l’ultimo la sensibilizzazione all’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. I primi due sono stati approvati all’unanimità, il terzo con 30 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto, Fratelli d’Italia) e 3 astenuti (Lega nord).

L’ultimo ordine del giorno, presentato da Isabella Angiuli, Raffaella Santi Casali, Gabriella Montera, Andrea Colombo, Nicola De Filippo, Vinicio Zanetti, Francesco Errani, Claudio Mazzanti, Loretta Bittini, Mariaraffaella Ferri, Roberto Fattori (Partito Democratico), Mirka Cocconcelli (Lega nord) e Gian Marco De Biase (Insieme Bologna), riguarda l’istituzione della “denominazione comunale” a tutela delle tipicità del territorio ed è stato approvato all’unanimità.

Bilancio di previsione del Comune di Bologna 2020-2022

Il documento è stato approvato con 21 voti a favore (Sindaco, Partito Democratico, Città comune) e 11 voti contrari (Movimento 5 stelle, Lega Nord, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto, Fratelli d’Italia). Con il medesimo risultato è stata votata anche la sua immediata esecutività.

Alla delibera sul Bilancio di previsione del Comune 2020-2022 si collega l’ordine del giorno proposto dal Sindaco e dalla Giunta per l’individuazione degli ambiti verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno alle Libere Forme Associative nell’anno 2019, che è stato approvato con 21 voti a favore (Sindaco, Partito Democratico, Città comune) e 11 voti contrari (Movimento 5 stelle, Lega Nord, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto, Fratelli d’Italia).

Al documento di Bilancio erano collegati anche 24 ordini del giorno: 2 presentati dal Partito Democratico, 6 dal Movimento 5 stelle, uno dalla Lega nord, 10 da Coalizione civica e 5 dal gruppo Misto.

Gli ordini del giorno di maggioranza, approvati entrambi all’unanimità, sono stati presentati, rispettivamente, dalle consigliere Giulia Di Girolamo e Isabella Angiuli. Il primo riguarda il contrasto al gioco d’azzardo patologico e il secondo il contrasto alla dispersione scolastica.

Degli ordini del giorno presentati dal Movimento 5 stelle, tutti approvati all’unanimità, 4 sono stati presentati dalla consigliera Elena Foresti e due dal consigliere Marco Piazza. I primi riguardano: l’installazione di pedane per disabili negli edifici Erp di via Gandusio; la dotazione di defibrillatori nelle scuole; migliorie nel giardino di una scuola d’infanzia; il sostegno ai familiari di vittime del gioco d’azzardo. Gli altri due riguardano il contrasto alla cimice asiatica e l’installazione di un dispositivo automatico per la raccolta di bottiglie di plastica.

L’ordine del giorno riguardante una campagna di informazione sulle infezioni a trasmissione sessuale, presentato dalla consigliera Mirka Cocconcelli è stato approvato all’unanimità.

Degli ordini del giorno presentati dal gruppo Coalizione civica, 5 sono stati approvati all’unanimità e riguardano: l’introduzione del vuoto a rendere; l’incentivo alla raccolta differenziata nei luoghi pubblici; il potenziamento del servizio notturno del trasporto pubblico locale; gli sgravi fiscali per pubblici esercizi che assumano i dipendenti con contratti stabili e l’istituzione di un tavolo sui mercati contadini locali. Gli altri ordini del giorno riguardano: il primo, approvato con 28 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto) e 4 astenuti (Lega nord, Fratelli d’Italia), il monitoraggio sulla regolarità dei contratti di lavoro nei pubblici esercizi; il secondo, approvato con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto) e 6 astenuti (Lega nord, Insieme Bologna, Fratelli d’Italia), le azioni di contrasto al bullismo nelle scuole; il terzo riguarda un marchio di sostenibilità sociale e ambientale dei pubblici esercizi ed è stato approvato con 28 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto) e 4 astenuti (Lega nord, Fratelli d’Italia); con la stessa votazione è stato approvato l’ordine del giorno sulla composizione del mix energetico utilizzato da Hera per produrre energia elettrica. L’ultimo ordine del giorno di Coalizione civica, per incentivare l’insonorizzazione dei locali notturni, è stato approvato con 26 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Coalizione civica, Gruppo misto), 4 voti contrari (Lega nord, Fratelli d’Italia) e 2 astenuti (Insieme Bologna).

Dei cinque ordini del giorno presentati dalla consigliera Addolorata Palumbo, quattro sono stati approvati all’unanimità e riguardano: riproporre l’iniziativa Bella mossa; la possibilità per le rivendite di stampare direttamente i biglietti Tper; rendere fruibile anche ai cittadini via web il catasto verde e il finanziamento di uno studio indipendente sugli effetti del 5G. L’ultimo ordine del giorno, sulla diffusione dei repair cafè, è stato approvato con 31 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 Stelle, Lega nord, Insieme Bologna, Coalizione civica, Gruppo misto) e un astenuto (Fratelli d’Italia).