Auto in fiamme questa mattina in via del Triumvirato a Bologna

Una Peugeot con tre persone a bordo ha avuto problemi al motore mentre percorreva via Triumvirato a Bologna. E’ successo stamane intorno alle 11.30. Le fiamme hanno avvolto il cofano anteriore, l’auto ha accostato e gli occupanti sono immediatamente scesi per chiedere aiuto. Una pattuglia della Polizia Penitenziaria che passava di lì ha subito isolato la vettura è sgomberato una corsia della via per permettere l’arrivo immediato dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno spento velocemente l’incendio che oramai lambiva l’intera vettura. Illesi gli occupanti. Sul posto anche la Polstrada.