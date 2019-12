Appalto La Pieve presso Ondulati Maranello, Slc Cgil Sassuolo: proseguono gli scioperi

La Rsu congiuntamente al sindacato Slc-Cgil di Modena prosegue lo sciopero iniziato il 10 dicembre scorso dei lavoratori dell’appalto La Pieve Srl che ha in gestione il reparto piegatura, incollatura e montatura plateau dell’Ondulati Maranello per scongiurare i 21 licenziamenti e le esternalizzazione della produzione. Questa ultima è la volontà dell’Ondulati Maranello in quanto committente.

Ad oggi l’Ondulati non ha ancora contatto le organizzazioni sindacali, ma come gli stessi sindacati hanno auspicato, le istituzioni sia locali che regionali si stanno facendo parte attiva nella vertenza.

Pertanto la Slc Cgil sollecita la convocazione di una tavolo tra istituzioni, sindacati e le due proprietà La Pieve e l’Ondulati Maranello perché si giunga ad una soluzione condivisa per una ricollocazione dei 21 lavoratori, in quanto tra La Pieve e la stessa Ondulati è sempre esistita commistione produttiva e gestionale.

Proseguono perciò gli scioperi dei lavoratori de La Pieve nei prossimi giorni sino a che non si troverà una soluzione condivisa.