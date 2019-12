Kerakoll dice NO alla plastica!

Kerakoll ha avviato il progetto Plastic Free che prevede la progressiva eliminazione della plastica monouso in tutti gli uffici e stabilimenti produttivi in Italia e nelle società estere controllate. L’iniziativa coinvolge circa 1.200 dipendenti e permetterà di ridurre il consumo di plastica di circa 10.000 kg all’anno contribuendo in modo concreto alla salvaguardia del nostro Pianeta.

L’azione principale del progetto è l’eliminazione di tutte le bottiglie di plastica vendute nei distributori automatici e la sostituzione con dispenser d’acqua. Per favorire l’abbandono della plastica a ogni dipendente verrà donata una borraccia in acciaio, personalizzata Kerakoll e numerata per favorirne l’identificazione.

“Il progetto Plastic Free“ sottolinea Andrea Remotti, CEO Kerakoll Group “si inserisce nella più ampia visione dell’azienda di rappresentare il GreenBuilding come filosofia costruttiva e di promuovere una migliore qualità dell’abitare a livello globale, attraverso materiali da costruzione ecocompatibili e soluzioni innovative orientate al miglioramento della salute e al rispetto dell’ambiente in cui viviamo”.