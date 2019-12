Apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale

In via straordinaria e per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature, l’ufficio elettorale sarà aperto anche durante le festività Natalizie nei seguenti orari: 25/12 (Natale) e 26/12 (Santo Stefano) dalle 9,30 alle 12,30 – Saranno rilasciati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE i certificati di iscrizione alle liste elettorali:

• 24/12 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (orario ordinario)

• 27/12 dalle ore 8.00 alle ore 20,00 (orario obbligatorio)

• 28/12 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (orario obbligatorio)

• 29/12 reperibilità telefonica dalle 9,00 alle 12,30 al n. 0536 880 824