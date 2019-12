‘L’appartamento’ di Billy Wilder (1960) al cinema Boiardo

Uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, una commedia dolceamara e una feroce critica alla società americana che virava al maschilismo, all’edonismo e alla legge del più forte. E’ anche questo “L’appartamento”, la commedia del 1960 firmata Billy Wilder che torna in sala (nella versione restaurata) domani sera, mercoledì 18 dicembre, al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, nell’ambito della rassegna “cinema d’essai”.

Rivivremo così le peripezie di C.C. Baxter, impiegato in una grande compagnia di assicurazioni che riesce a far carriera sfruttando… il suo appartamento, le cui chiavi sono ambitissime dai dirigenti che vi si recano abitualmente per incontri clandestini fuori dall’orario di lavoro…

Mercoledì 18 dicembre ore 21 L’APPARTAMENTO Regia: di Billy Wilder Cast: con Jack Lemmon e Shirley MacLaine (Commedia Durata: 125 min.)

