La VII edizione del Presepe Vivente sabato a Reggio Emilia

La VII edizione del Presepe Vivente avrà inizio sabato 21 dicembre alle ore 16:00 sul sagrato della chiesa di San Prospero, nel centro storico della città, con il saluto delle autorità comunali. Da qui il corteo di angeli, pastori, musicanti e zampognari accompagnerà Maria e Giuseppe lungo le vie del centro, per fermarsi in adorazione della Sacra Famiglia sul sagrato del Duomo. Al termine della manifestazione, ad accogliere Maria, Giuseppe e Gesù in piazza Prampolini è prevista la presenza del Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Massimo Camisasca.

Il Presepe Vivente è promosso dalla Fondazione AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Diocesi di Reggio Emilia.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della Campagna Tende 2019/2020 dal titolo “Giòcati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo”, promossa da AVSI, che per l’occasione avrà allestito uno stand accanto al sagrato del Duomo.

Qui i presenti potranno contribuire alla raccolta fondi per sostenere nuovi progetti in tutto il mondo: costruzione di un centro di accoglienza per i profughi siriani in Libano, sostegno a distanza per la crescita e la formazione di bambini in difficoltà, formazione professionale di giovani talentosi in Mozambico, educazione al rispetto dell’ambiente e all’ecosostenibilità in una scuola agricola vicina a Manaus in Brasile, sostegno degli anziani che vivono in stato di abbandono e solitudine in Venezuela. Proseguono anche i progetti a sostegno e potenziamento di tre ospedali in Siria e dell’opera delle Suore di Carità dell’Assunzione, presenti in sei città italiane.

Il Presepe Vivente, momento di raccoglimento molto sentito e atteso dalla comunità reggiana, anche quest’anno vedrà la partecipazione di numerosi bambini della nostra città in veste di angeli e pastorelli, e sarà accompagnato da letture, canti e musica che aiuteranno i presenti ad entrare nello spirito del Natale.