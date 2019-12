Padre Sebastiano, il cordoglio di Forza Italia, Severi (FI): ‘Uomo di straordinaria fede, continuerà ad abbracciare tutti noi”

“Padre Sebastiano Bernardini è stato per noi e per tutta la nostra comunità un vero padre, un uomo di straordinaria fede che ha saputo trasmettere in ogni istante della sua vita l’amore per il prossimo e la fiducia nel futuro. La sua morte lascia un vuoto fisico ma non certamente nello spirito. La sua figura, la sua parola, la sua testimonianza di uomo e religioso sempre al servizio dei più deboli e dei più bisognosi, l’abbraccio sincero ed il sorriso che regalava a tutti continuerà a riempire le nostre vite e quella della comunità sassolese alla quale, con la sua opera, ha dato tanto. Sarebbe bello ed auspicabile che Sassuolo avesse un luogo, una via, una piazza a lui dedicata. Come Forza Italia ci muoveremo da subito, in Consiglio Comunale, affinché ciò possa presto accadere”.

Claudia Severi

Gruppo Forza Italia Sassuolo