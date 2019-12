Misery di Filippo Dini al Cinema Teatro Boiardo

Ancora pochissimi biglietti disponibili per “Misery” di Filippo Dini, che andrà in scena domani sera, martedì 17 dicembre, a partire dalle 21 al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, ultimo appuntamento pre natalizio di una stagione che si sta rivelando di grande successo per quanto riguarda l’affluenza del pubblico che affolla la sala scandianese. Si tratta di uno spettacolo ispirato a uno dei capolavori di Stephen King più famosi al mondo con Filippo Dini, Arianna Scommegna e Carlo Orlando.

INTERO 18€ – RIDOTTO 16€ (hanno diritto al biglietto ridotto: le persone fino ai 29 anni e oltre i 60, gli abbonati alla rassegna del cinema d’Essai)