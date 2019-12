Incontro a Felina su due importanti interventi al via nella frazione

Martedì 17 dicembre, alle ore 21 nei locali del Parco Tegge, è in programma un importante incontro sulla rigenerazione urbana del centro di Felina. L’amministrazione comunale infatti ha organizzato questa serata per illustrare due consistenti interventi che prenderanno il via nel 2020, e che riguardano la riqualificazione della zona dell’ex-cinema Ariston e la realizzazione del nuovo marciapiede di via Di Vittorio, che collegherà il paese con la frazione di Ca’ Perizzi.

Spiega l’Assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana, Daniele Valentini: “L’avvio di questi interventi, molto attesi e importanti per Felina, fa seguito ai progetti portati avanti dall’Amministrazione fin dal 2016 per arrivare a piani urbanistici partecipati: le Mappe di Comunità, il Forum Civico e laboratori specifici su alcune zone del territorio castelnovese. Passaggi che hanno visto il coinvolgimento di un nutrito gruppo di cittadini e portatori di interesse: proprio l’ex Cinema Ariston di Felina era stato uno dei punti sui quali erano stati proposti approfondimenti. Il progetto che sarà realizzato risponderà alle indicazioni e i consigli emersi dalla comunità: sono previsti uno spazio verde di relazione, un parco in cui le persone possano incontrarsi e un piccolo edificio, ad uso civico, apribile e trasformabile durante l’estate per essere utilizzato in continuità con l’area verde e chiuso durante l’inverno per ospitare attività laboratoriali per le scuole, i bambini e una sala multimediale. Anche il marciapiede fino a Cà Perizzi è un’opera importante e richiesta più volte: collegherà in sicurezza il centro a uno dei quartieri più importanti vicino al paese, dove si trova la chiesa parrocchiale, la sede della Latteria del Fornacione e l’area artigianale con diverse attività. Oltre al marciapiede verranno inseriti due attraversamenti pedonali rialzati e un nuovo spartitraffico di fronte al noto ristorante presente in zona, per rallentare il transito dei veicoli, anche in questo caso a seguito di una richiesta fatta più volte dai cittadini. Ringrazio l’Assessore ai lavori pubblici Giorgio Severi che ha seguito in particolare l’intervento sul marciapiede, e il Vicesindaco Emanuele Ferrari che in questi anni ha seguito direttamente i progetti di urbanistica partecipata. Invito tutti a essere presenti alla serata di martedì, perchè si tratta di progetti costruiti insieme e interventi che intendiamo portare avanti mantenendo questa linea di partecipazione e condivisione”.