Gospel, mostre e musical a Carpi per le festività natalizie

Sono tre gli spettacoli natalizi in calendario nel teatro cittadino: si inizia venerdì 20 dicembre alle 21 con il tradizionale concerto di canti gospel, che quest’anno presenta il “Every Praise & Virginia Union Gospel Choir”, coro composto dai migliori cantanti e musicisti del genere, provenienti da Virginia e New York; 27 cantanti e un trio di talentuosi musicisti (Quennel Gaskins tastiere, Derrick Wright batteria e Zion Charity basso) per tuffarsi nell’atmosfera natalizia grazie a una sapiente miscela di musiche tradizionali e gospel contemporaneo.

Domenica 22 dicembre, alle ore 16, prende poi i via la rassegna “Famiglie a teatro”, con “L’illusionista”, di e con Luca Bono (foto), diretto da Arturo Brachetti: non il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, ma un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali; un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e “close up”, dove sarà davvero difficile distinguere i confini tra realtà e apparenza.

Infine martedì 31 dicembre doppio appuntamento per chiudere l’anno: si comincia alle 21 in teatro, dove va in scena “A Christmas Carol”, liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens, la più conosciuta e commovente storia di Natale, rivisitata in versione musical con un cast di 20 artisti, effetti speciali, musiche originali, 150 costumi e imponenti scenografie, per far rivivere il vecchio Scrooge e i tre spiriti del Natale (passato, presente e futuro) che dal 1843, quando uscì il romanzo, commuovono generazioni di grandi e piccini.

Quindi, dalle 23,30, inpiazza dei Martiri grande spettacolo di acrobati volanti, poesia e fantasia, gratuito e aperto a tutti: per chiudere il 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, la compagnia francese Transe Express proporrà “Mù. Tra cielo e terra”, un balletto sulle tracce di Jules Verne e del suo “Dalla Terra alla Luna”, con creature surreali di grandi dimensioni a confondere i confini tra i due mondi e acrobati galleggianti fluttuanti nell’aria con colori fluorescenti.

MUSEI E MOSTRE –Dal martedì alla domenica (esclusi Natale e Capodanno), sarà possibile visitare i Musei di Palazzo dei Pio e le due mostre ospitate, che chiudono il 6 gennaio: “Personae”, uno squarcio sulle avanguardie del ‘900, dal Primitivismo all’Espressionismo attraverso oltre 40 opere di Picasso, Chagall e Kirchner; e l’installazione “Da Leonardo, Testa di vecchio”, piccola ma preziosa esposizione per vedere il disegno rinascimentale d’ispirazione leonardesca di Palazzo dei Pio, nel quinto centenario del genio vinciano. Ingresso gratuito il 5 gennaio, prima domenica 2020.

