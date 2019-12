Volley: una grande Green Warriors cede 3-2 contro il Volley Soverato

Volley Soverato 3 – Green Warriors Sassuolo 2 (Parziali 25-23 15-25 17-25 22-25 20-18)

E’ una Green Warriors tutta cuore e carattere quella che torna dall’insidiosa trasferta in Calabria con un punto: in casa del Volley Soverato – terzo in classifica generale – le ragazze di Enrico Barbolini giocano in un clima infuocato una delle loro migliori partite: prima vanno sotto 2-0, poi riaprono una partita che sembrava ormai persa e disputano un ottimo tie break. Alla fine sono le padrone di casa a conquistare la vittoria ma in casa Sassuolo c’è comunque la consapevolezza di aver disputato un ottimo match.