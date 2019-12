Lunedì, al foyer del Teatro Celebrazioni, inaugura la prima rassegna di musica live di giovani band under 35

Il 16 dicembre, dalle ore 19.30 alle ore 23.00, una Festa di Natale inaugurerà la prima rassegna di musica live di giovani band under 35 all’interno di FOYER 234, il nuovo modo di vivere il foyer del Teatro Celebrazioni.

Il primo dei quattro appuntamenti della rassegna musicale vedrà esibirsi tre formazioni musicali: Matteo Polonara (voce e chitarra) accompagnato da Alessandro Della Lunga (percussioni), Le Scat Noir (tre voci, violino e piano) e gli İOtravez! (chitarra e voce, cajón e voce, basso e clarinetto). Matteo Polonara è un cantautore dal sound fresco che spazia dal funk/jazz al rock psichedelico inserendo elementi acustici ed elettronici nei suoi arrangiamenti; Le Scat Noir è un gruppo composto da tre giovani musiciste amanti della musica jazz; la band degli İOtravez! attraversa ritmi latini ed internazionali dimostrandosi, con il suo lavoro, figlia di un cantautorato italiano verso il quale si reputa fortemente debitrice.

A condurre la serata Filippo Caccamo, giovane comico lodigiano protagonista, durante la scorsa stagione del Teatro Celebrazioni, dello show Le mille e una laurea. Durante la serata tante sorprese saranno riservate al pubblico di FOYER 234 che potrà inoltre vincere due ingressi ad uno spettacolo teatrale a scelta (fatta eccezione per alcuni titoli) partecipando al contest “Natale in FOYER 234” che verrà lanciato sulla pagina Facebook dell’evento FOYER 234 – Musica live al Teatro Celebrazioni. In occasione della Festa di Natale la biglietteria del Teatro sarà inoltre eccezionalmente aperta dalle ore 19.30 alle ore 22.00.

Il Bistrot Celebrazioni, durante i quattro appuntamenti della rassegna musicale, propone la consumazione di un piatto aperitivo + un drink a scelta al costo di 10 euro.

L’accesso a tutti i concerti di FOYER 234 sarà gratuito e libero fino al massimo della capienza.

Gli altri appuntamenti della rassegna musicale:

Sabato 18 gennaio 2020 (dalle ore 19.45 alle ore 20.45)

Gli ex della tua ragazza (due chitarre)

L’esibizione sarà prima dello spettacolo L’attimo fuggente con Ettore Bassi.

Domenica 1 marzo 2020 (dalle ore 20.00 alle ore 21.30)

Majara (contrabbasso, pandeiro, mandola, chitarra)

L’esibizione sarà dopo lo show di Lillo e Greg, Gagmen.

Domenica 29 marzo 2020 (dalle ore 20.00 alle ore 21.30)

Duo Samar (sax e voce, piano)

L’esibizione sarà dopo La Bibbia riveduta e scorretta con gli Oblivion.