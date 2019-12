Da domenica 15 dicembre saranno in vigore i nuovi orari ferroviari per le linee della rete FER. Le principali modifiche rispetto agli orari precedentemente in vigore sulle ferrovie Bologna-Vignola, Suzzara-Ferrara, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Ciano d’Enza e Reggio Emilia-Sassuolo sono pubblicate sul sito di Tper. Nella sezione Percorsi e Orari del sito web di Tper sono consultabili gli orari aggiornati, impostando la ricerca per la data d’interesse.